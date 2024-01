Livestream verdachte Weiteveen: 'Niet genoeg voor veroordeling, wel bewijs'

Twee moorden dinsdagochtend in Weiteveen. Kort erna gaat de verdachte, de 50-jarige Richard K. live op Facebook. In een minutenlang relaas doet hij zijn kant van het verhaal. Hoewel K. in de video niet letterlijk zegt dat hij het echtpaar heeft vermoord, kan het wel degelijk tegen hem worden gebruikt. Dat zeggen deskundigen.

"Jongens, er is iets heel ergs gebeurd. Na een jaar van treiteren hebben ze het eindelijk voor elkaar", begint K. zijn verhaal. Wat volgt is een relaas waarin hij aangeeft hoe de slachtoffers hem en zijn gezin bedreigden, over vernielingen en ruzies. "Ik zal de rest van mijn leven wel de bak ingaan. Ik red mij daar wel. Als jullie maar veilig zijn jongens. Als jullie maar veilig zijn", geeft hij zijn gezin mee.

'Verdachten belasten zichzelf vaker op social media'

Het live relaas van K. die wordt verdacht van dubbele moord, maakt de zaak in Weiteveen extra bijzonder, maar uniek is het niet. Advocaat Niek Heidanus ziet 'veel vaker' dat verdachten zichzelf belasten door een verklaring af te leggen of iets te posten op sociale media. "Regelmatig heb ik cliënten bijgestaan die mede zijn veroordeeld op basis van de dingen die ze op Facebook, WhatsApp of anderszins hadden gemeld."

Normaal gelden bekentenissen echter pas wanneer verdachten op hun zwijgrecht zijn gewezen, vervolgt de advocaat. "Dat is de zogenoemde cautie. Maar ook als de verdachte al verklaart voordat die cautie gegeven wordt, kan die verklaring alsnog worden gebruikt. Ook de video van de vrouw van de verdachte kan zo gebruikt worden. Beide video's kunnen dus wel degelijk als bewijs gebezigd worden. "

Rolf Hoving, universitair docent strafrecht op de Rijksuniversiteit Groningen heeft de beelden zelf niet bekeken, maar sluit zich aan bij de woorden van Heidanus. "Als het bewijsmateriaal is dat K. hierbij betrokken was, dan is het bewijs zoals al het andere. Dan wordt het toegevoegd aan het dossier, wordt het meegenomen in het geheel. Op het moment dat er een rechtszaak komt, wordt al dit bewijs op een rijtje gezet."

Maar alleen een verklaring van de verdachte is volgens Hoving niet voldoende om hem te veroordelen. "Net zo goed als dat één verklaring van een getuige niet genoeg is om iemand te veroordelen. Er moet wettelijk gezien meer bewijs zijn."

Meer bewijs

Dat bewijs lijkt er te zijn. De afgelopen dagen was de technische recherche druk met sporenonderzoek. Daarnaast zijn er volgens het Openbaar Ministerie getuigen die het incident deels hebben gezien.

Advocaat Heidanus verwacht dat er nog wel meer bewijs verworven zal worden. "Kruitsporen, aanwezigheid bij de plaats delict, eventueel een bekennende verklaring, getuigen, etcetera. Dit strafrechtelijke bewijs zal door de videoboodschap van de man worden ondersteund en bekrachtigd. Het zal dus zeker door het OM worden gebruikt en als bewijsmiddel worden ingebracht."