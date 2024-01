FC Emmen - FC Groningen afgelast: medisch niet verantwoord

VOETBAL - FC Emmen - FC Groninge gaat morgen niet door. Het competitiebestuur betaald voetbal heeft besloten het duel te verplaatsen, na een verzoek van FC Groningen. Die club verzocht de KNVB gisteren om uitstel na een grote uitbraak van het norovirus binnen de selectie.

Na overleg met medici vindt het competitiebestuur betaald voetbal het niet verantwoord om het duel te spelen. Wel wordt erkend dat het voor zeer veel partijen erg vervelend is, in de eerste plaats voor FC Emmen, maar het acute van de situatie, de aard én omvang van de klachten en de besmettings- en gezondheidsrisico's maken het een situatie die dermate buiten de invloedsfeer van FC Groningen ligt, dat besloten is om de wedstrijd uit te stellen.

"Voor, tijdens en na de gewonnen bekerwedstrijd tegen Excelsior vielen spelers en stafleden bij bosjes om", zegt assistent-trainer Marcel Groninger op de site van de Groninger club. Van de technische staf waren vanochtend alleen keeperstrainer John Vos en hij fit genoeg om op het trainingsveld te verschijnen, naast negen spelers. Onder die negen spelers waren ook jeugdspelers.

Norovirus

Het norovirus, dat ook wel winterbraakziekte wordt genoemd, stak dinsdag de kop op bij FC Groningen. Tijdens de busrit naar Rotterdam, waar de noorderlingen met 0-2 stuntten in de beker tegen eredivisionist Excelsior, begon het bij sommige spelers en stafleden al te borrelen. Vleugelspeler Isak Määttä was het eerste slachtoffer. Hij werd onderweg achtergelaten in een hotel om uit te zieken en de rest van de selectie niet te besmetten, maar het was al te laat.

Het norovirus staat te boek als zeer besmettelijk. Besmetting kan gemakkelijk plaatsvinden via de handen, die bijvoorbeeld niet goed genoeg zijn gewassen na toiletbezoek. Ook indirecte besmetting is mogelijk, bijvoorbeeld door het vastpakken van een deurkruk of het bereiden van eten. Ook is er kans om besmet te worden via de luchtwegen, bijvoorbeeld als besmette personen braken.

Nieuwe datum onbekend

In overleg met alle partijen zal gezocht worden naar een nieuwe datum voor de noordelijke derby.