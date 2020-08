Planetron verkoopt inboedel: 'Veel oude troep' maar ook nostalgie

'Oude troep'

Vol enthousiasme loopt Bert Veldhuis rond door het Planetron. De eigenaar van kringloopwinkel De Siepel is verantwoordelijk voor de verkoop van de inboedel en volgens hem zijn dit soort dagen de krenten uit de kringloop-pap. "We verkopen echt alles wat los en vast zit. Van een satellietmaanlander tot mooie boeken en alles wat ze in de horeca hier gebruikten."

Je kunt het niet verzinnen of er staat wel een prijskaartje op. Van de koffiekopjes en glazen in het restaurant tot een grote, lichtgevende maan in een van de expositieruimtes. De grote objecten maken indruk, maar, zo vindt een van de bezoekers lachend: "Ja, het is ook allemaal wel een beetje oude troep." Toch komt 'ie even kijken bij die 'oude troep', want hij woont in de buurt en is benieuwd.

Nostalgie

Zo lopen er meer nieuwsgierige koopjesjagers rond. Vooral ook uit nostalgisch oogpunt nemen ze een kijkje in wat vroeger een van de grootste kenniscentra op het gebied van ruimte en sterrenkunde in Nederland was. "Het is heel jammer dat dit weggaat. Ik ben hier vaak geweest met mijn kinderen en met mijn moeder vroeger", vertelt een van de bezoekers.

Veel bezoekers herinneren zich de film die in de grote koepel geprojecteerd werd, of de avonden dat ze naar de maansverduistering keken. "Het was een prachtig initiatief, maar blijkbaar is de belangstelling bij mensen weg", aldus een van de bezoekers.

Einde verhaal

Zo'n zes jaar geleden werd bekend dat het in 1989 gebouwde Planetron de deuren sloot. Het voorlichtingscentrum trok steeds minder bezoekers en geld om te investeren in nieuwe, innovatieve dingen was er niet. Sindsdien stond het pand leeg en werden er af en toe alleen nog sterrenkijkavonden gehouden.

Maar in 2021 heropent het pand. Er komen drie toeristische bedrijven in: Marketing Drenthe, Recreatieschap Drenthe en Vitale Vakantie Parken. De bedoeling is om het Planetron om te bouwen tot een zogenoemd 'Toeristisch Huis' waar de drie partijen gaan samenwerken.

En dus is het zaak om de boel zo snel mogelijk leeg te halen, dat moet na dit weekend gebeuren. Kringloopeigenaar Veldhuis hoopt dan ook dat hij zoveel mogelijk verkoopt. "En zo niet, dan komt wat we overhouden als decorstuk in onze winkel te staan. Maar uiteindelijk vindt alles wel weer een nieuw baasje."