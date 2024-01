Bewoners Bargerweg nog steeds in schok: 'Ik slaap er slecht van'

Het over de weg gespannen lint halverwege de weg is weggehaald. De schermen en de vele politiebusjes en agenten zijn er ook niet meer. De Bargerweg in Weiteveen lijkt weer op een 'normale' straat. Bijna althans.

Het laatste stukje weg, helemaal aan het einde, is nog steeds afgezet. Bij het huis zijn bloemen en kaarsen neergelegd. Twee beveiligers houden er de wacht en spreken iedereen aan die in de buurt komt.

Zij beveiligen het huis waar de 38-jarige man en 44-jarige vrouw dinsdag de dood vonden. Hij werd gevonden in de buurt van de woning, zij in een auto die verderop tegen een boom is gebotst. De auto is inmiddels weggesleept. Een bosje rozen is er voor in de plaats gekomen.

Buurman

Wat er precies is gebeurd, is nog niet officieel bevestigd. Er was in ieder geval sprake van een langlopend conflict tussen de twee slachtoffers en de dinsdag opgepakte verdachte Richard K. uit Weiteveen. K. verkocht de woning een jaar geleden aan de man en de vrouw. Al snel ontstond er een hoogoplopende ruzie over de staat van het huis. Mogelijk heeft de verdachte de twee slachtoffers neergeschoten of neergestoken.

De straat is nog steeds geschokt door het drama dat zich bij hen in de straat heeft afgespeeld. Dat de verdachte en de twee slachtoffers geen vrienden van elkaar waren, was glashelder voor een buurman. Het conflict over achterstallig onderhoud en verborgen gebreken liep zo hoog op dat er een rechtszaak in de planning stond.

Deze buurman ving wel eens wat op in de sporadische gesprekken die hij met Richard en de slachtoffers had. "Maar ik hield me er liever zo ver mogelijk buiten." Het is zijn indruk dat het geschil vooral lag tussen de twee mannen. "De woning was het ouderlijk huis van Richard. Hij heeft er veel aan lopen klussen."

'Lag gevoelig'

Meerdere buren bevestigen dat Richard er met zijn familie en zijn moeder woonde. Hij verhuisde uiteindelijk naar een andere plek in Weiteveen, de moeder naar Klazienaveen. Vervolgens kwamen de twee nieuwe mensen er wonen, die stevige kritiek uitten op de staat van de woning. "Ze hadden die woning niet moeten afkraken. Het was zijn trots. Het lag gevoelig."

Wat er exact die ochtend is voorgevallen, kan niemand vertellen. Een omwonende heeft het een en ander gezien, maar wil niet praten. Andere buren zijn de stoet aan journalisten langs de huizen meer dan zat. Een man breekt het gesprek meteen af na het aanbellen. "Ik ben hier om mijn vrouw te ondersteunen. Ze wordt helemaal gek van al die vragen."