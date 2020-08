Dieven proberen in te breken bij attractiepark Drouwenerzand

Dieven probeerden afgelopen week in te breken bij attractiepark Drouwenerzand. Op camerabeelden is te zien hoe de inbrekers binnenkomen. "Toen ging het alarm af en renden ze snel weer weg. Er is ook niets meegenomen," laat directeur Bert van der Linden weten. De inbraakpoging gebeurde in de nacht van 5 op 6 augustus.

Geen geld aanwezig

Een week eerder was het ook raak. Van der Linden: "Toen kwamen ze binnen op een plek waar geen alarm was." De buit was toen wat kleingeld. De directeur is wel verbaasd dat er nu wordt ingebroken in het pand bij het attractiepark. "We doen nu alles via de pin, door corona. Ook worden er alleen maar online tickets verkocht. Dus er is ook gewoon helemaal geen geld aanwezig."

De boel aanscherpen

De politie Borger-Odoorn laat weten dat er tenminste twee mannen betrokken zijn bij de inbraak in het kantoor. Van der Linden hoopt dat het hier bij blijft. "We waren een hele tijd van de inbraken af. Maar we moeten nu toch maar weer kijken of we de boel weer aan moeten scherpen. We hebben al gigantisch veel camera's, misschien moeten wij wel uitbreiden met het alarm bijvoorbeeld."