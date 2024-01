Gladde wegen door winters weer: Qbuzz waarschuwt voor 'ernstige vertraging'

Het winterse weer heeft vannacht voor gladde wegen gezorgd in onze provincie. Tot 06.00 uur reden er geen bussen in Drenthe en Groningen vanwege nieuwe sneeuwval.

De weerswaarschuwing is afgegeven voor heel Nederland. Voor Drenthe geldt de waarschuwing tot 12.00 uur vanmiddag. Ook voor vrijdag 17.00 uur tot zaterdag 12.00 uur heeft het weerinstituut code geel afgegeven.

"In het hele land is er door sneeuwresten, bevriezing en later ook sneeuwbuien kans op plaatselijke gladheid", aldus het KNMI. "Verkeer en buitenactiviteiten ondervinden hinder van de gladheid."