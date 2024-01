Gladde wegen en moeizame start bussen, maar grote sneeuwproblemen blijven uit

Code geel

"In het hele land is er door sneeuwresten, bevriezing en later ook sneeuwbuien kans op plaatselijke gladheid", aldus het KNMI. "Verkeer en buitenactiviteiten ondervinden hinder van de gladheid."

'Laatste dag sneeuw'

Weerman Hans Nienhuis meldt dat er op verschillende plekken in de provincie meerdere centimeters sneeuw is gevallen. "Die sneeuw wordt door automobilisten aangereden, waardoor het glad is. Dat blijft nog tot laat in de ochtend aan. Dan zullen ook de laatste sneeuwbuien de provincie verlaten."