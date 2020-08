Van 120 jaarmarkten en braderieën naar 16 stuks: 'Het is zwaar'

"Waar we normaal gesproken van april tot en met eind oktober 120 jaarmarkten en braderieën hebben, zijn dat er nu maar zestien", zegt organisator Pedro Kleine, van evenementenbureau Wildro uit Hoogeveen. "De ene gemeente is er moeilijker in dan de andere, wat betreft vergunningen. Ik ben nu bezig in een gemeente, die wil pas in 2021 vergunningen verstrekken."

Testdag

De Kasteelmarkt in Coevorden is één van de weinige die door kan gaan. Sproeiers en ijsjes waren niet overbodig bij de eerste van de reeks van vier. Vandaag was namelijk de testdag.

"Dit is de pilot", legt activiteitencoördinator Willem de Bie uit. "Er komt een hoop bij kijken. Je weet niet wat er op af komt, we hebben bewust ook zo min mogelijk reclame gemaakt. We hebben te maken met veiligheid en dat alles coronaproof moet zijn."

De Kasteelmarkt in Coevorden draait proef vandaag (Rechten: RTV Drenthe/Janet Oortwijn)

Er zijn duidelijke looproutes en scheidingen. Ook lopen er mensen rond om toe te zien op de 1,5 meter afstand. "En mocht het echt gigantisch druk blijken, dan hebben we een emmer met munten. Iedere bezoeker krijgt een munt, mochten die op zijn, dan komt niemand de markt meer op."

Maar die emmer met munten kwam niet van pas vandaag. Want door de hitte bleven grote bezoekersstromen uit. "Vandaag hoeven we dus ook niet zo toe te zien op die anderhalve meter, want daar houdt iedereen zich wel aan", lacht Kleine.

"Het is hier goed geregeld", reageert bezoeker Gerard Nilessen, die een bankje in de schaduw opgezocht heeft. "Maar we hebben nog niet erg veel rondgelopen vanwege de hitte."

De gezelligheid

Kraamhouder Tineke Sparrenburg maakt het niet zoveel uit dat er niet veel verkocht wordt vandaag: "Dat mag de pret niet drukken. We zijn blij dat we weer naar buiten mogen, en spulletjes kunnen verkopen. De gezelligheid, je merkt dat je elkaar gemist hebt."

De testdag bleek een succes. De komende drie zaterdagen wordt de Kasteelmarkt ook georganiseerd.