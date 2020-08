Nick Bakker: Kijk alleen maar naar de toekomst

"Het is niet fijn als je zo van het veld gaat, maar na zo'n lange periode van keihard werken was het wel fijn voor mij. Het was wel even wennen, zeker in het begin qua intensiteit maar later was het als vanouds", aldus Bakker.

De 27-jarige Bakker is een ervaringsdeskundige is als het aankomt op gescheurde kruisbanden (inmiddels heeft hij er al drie gehad in zijn loopbaan). Misschien wel daarom heeft hij geleerd dat hij niet teveel terug moet kijken. "Nee, ik heb ook geen moment gedacht aan die wedstrijd tegen ADO Den Haag. Ik weet dat het geen zin heeft om aan het negatieve te denken. Ik ben positief en kijk vooruit. De kop is er af en op naar de volgende. Hopelijk gaat het dan, qua prestatie, beter dan tegen Cambuur."