Diefstal buitenboordmotor raakt kinderen: 'Het is zo sneu'

Een aantal ouders uit de Waring kocht deze zomer een oud bootje voor de kinderen in de straat. "Door het coronavirus werden allerlei vakanties geannuleerd en ga je op zoek naar een alternatief. Dat dachten we gevonden te hebben door dit bootje te kopen", vertelt straatbewoner Suzanne Blok.

"We hebben het bootje gezellig met z'n allen helemaal opgeknapt. De kinderen hebben hun uiterste best gedaan om het heel mooi te schilderen", blikt Blok terug. Het bootje werd voorzien van een logo van de Waring en in de Hoogeveense Vaart te water gelaten. Voor de kinderen bleek het varen een uitstekend vermaak tijdens de zomervakantie.

'Ontzettend balen'

"Vrijdagochtend vonden we het bootje echter 500 meter verderop in de Vaart. De buitenboortmotor bleek 's nachts gestolen te zijn. De kinderen zijn ontzettend aan het balen", zegt Blok. "De buurtapp heeft roodgloeiend gestaan. De kinderen hebben er zo hard aan gewerkt en daarna veel lol aan mogen beleven. Dit is zo sneu."

Volgens Blok hadden onbekenden eerder al een vergeefse poging ondernomen om de buitenboordmotor in handen te krijgen. "Daarop hebben wij allerlei sloten met alarmen aangebracht. De dieven hebben schijnbaar een aantal weken goed nagedacht hoe ze het nu moesten aanpakken."

'Alarm niet hoorbaar'

Blok vermoedt dat de daders het bootje in het donker heel voorzichtig aan de ketting hebben weggetrokken. "Het slot is er 500 meter verderop afgehaald. Daarna hebben ze het bootje waarschijnlijk in het kanaal laten zakken, zodat het alarm niet meer hoorbaar was. Dat hebben ze met uiterste precisie gedaan."

"We hebben aangifte gedaan en zijn volop op Facebook actief om de motor te achterhalen", aldus Blok. "We hopen uiteraard op goed nieuws. Op dit moment kunnen we helaas alleen maar gissen waar de motor is gebleven."