Assense mountainbikester met hersenletsel rijdt voor het goede doel

Huberts kwam in 2016 tijdens een mountainbiketocht ten val. "Ik knalde met hoge snelheid met mijn hoofd tegen een boom. Dat heb ik overigens van horen zeggen, want zelf weet ik er niet meer veel van", vertelt de 22-jarige Assense. Als ze geen helm had gedragen, waren de consequenties veel erger geweest. Wellicht had ze het zelfs niet kunnen navertellen. "Want mijn helm was in vier stukken gebroken."

Klachten

Huberts lag na haar val anderhalve week op bed en dacht daarna haar oude leventje weer te kunnen oppakken, maar dat liep anders. Ze kampte met steeds meer vage klachten en na jaren van onderzoek bleek ze hersenletsel te hebben opgelopen. "Ik heb heel erg veel last van licht- en geluidsprikkels", legt Huberts uit. "En de warmte, zoals we die nu ervaren, daar kan ik ook heel slecht tegen. Net als heel koude dagen."

Haar klachten weerhielden Huberts er niet van om weer met haar mountainbike op pad te gaan. "Ik hou gewoon heel erg veel van fietsen. Ik ben mij de laatste tijd meer gaan focussen op lange afstanden." Ze verschijnt eind dit jaar aan de start van de beruchte Drenthe 200, een extreme fietsmarathon over een zwaar parkoers van 200 kilometer door onze provincie.

Geld inzamelen

Huberts doet ook mee aan het evenement om geld in te zamelen voor de Hersenstichting. "Dat is eigenlijk mijn hoofddoel. Ik zie tijdens deze coronatijd dat heel veel mensen nog zonder helm aan het mountainbiken zijn. Een helm kan echt je leven redden, dat heeft het bij mij ook gedaan. Mijn streefbedrag is 1200 euro, maar ik hoop daar natuurlijk driedubbel en dwars overheen te gaan. Ik heb al 700 euro opgehaald."

Vandaag rijdt ze alvast een proefrit van 150 kilometer - van Assen naar Zwolle en weer terug - om te ervaren hoe haar lichaam reageert op zo'n lange fietstocht. De tropische hitte vormt alvast een extra obstakel. "Daar heb ik mij helemaal niet op voorbereid", geeft Huberts toe. "De datum stond nu eenmaal al vast. Dat wilde ik niet meer veranderen. We zullen extra vroeg starten vanwege de warmte."

Om haar te ondersteunen fietst een goede vriendin mee. Daarnaast blijft haar verloofde met de auto in de buurt van het tweetal. Als alles goed verloopt neemt Huberts volgende maand ook deel aan de Veldslag om Norg. Dan kan ze ter voorbereiding op de Drenthe 200 ook wennen aan het urenlang ploeteren over onverharde wegen.