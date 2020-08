Op pad in de Drentse natuur: Norger Esdorpenlandschap

Rondom Norg ligt het Norger Esdorpenlandschap, een van de best bewaarde esdorpenlandschappen van Drenthe. Het esdorp Norg is het hoogste punt in dit gebied.

Al eeuwenlang wordt op de essen, de hoger gelegen akkers, landbouw bedreven. De benodigde mest was afkomstig van het vee dat in de lager gelegen beekdalen graasde.

Terug in de tijd

De nalatenschap van vroeger tijden is goed zichtbaar in dit gebied. Er staan Saksische boerderijen en er liggen hunebedden, de oudste bouwwerken van ons land, en grafheuvels, die later in gebruik kwamen als graf.

Hunebed D2 ligt tussen Westervelde en het oerbos Norgerholt. Het is een klein hunebed dat oorspronkelijk vier dekstenen had. In 1925 rapporteerde archeoloog van Giffen dat het 'in een zeer gehavenden staat' verkeerde. Een restant van een van de dekstenen trof hij in het graf aan.

Oerbos

Het Norgerholt is vijfentwintig hectare groot en is zeer waarschijnlijk het oudste bos van ons land. Uniek aan dit bos is de onaangetaste humuslaag. Veel boerderijen in de omliggende brinkdorpen hebben gebinten uit het Norgerholt. Maar sinds het bos in de jaren negentig als bosreservaat werd aangewezen mag er niet meer gekapt worden.

Het gebied is een onderdeel van Natura 2000, een Europees netwerk van beschermde natuurgebieden. In het bos leven wel tweeënzeventig vogelsoorten waaronder de bos- en ransuil, de grote bonte specht, de groene specht, de bonte vliegenvanger en de boomkruiper.

In het bos staan veel oude hulstbomen. De ouderdom is af te lezen aan de stekeligheid van de bladeren. Naarmate de bomen ouder worden, worden de bladeren minder stekelig. Verder groeien er lelietjes-van-dalen en flinke varens. Norger bosmuur, een ondersoort van de bosmuur, komt alleen in het Norgerholt voor.

Beekdalen

Het Norger Esdorpenlandschap omvat de beekdalen van de Slokkert, het Grote Diep en het Oostervoortse Diep. Natuurmonumenten heeft dit gebied sinds de jaren zestig in bezit en laat Galloway-koeien grazen in de beekdalen. Gele dotterbloemen en pinksterbloemen groeien hier net zoals distels en zuring.

Dankzij het herstel van de beken is de visotter terug in dit gebied. Ook voelen de grauwe klauwier, zomertaling en kwartel zich hier thuis en komen er weidevogels voor zoals de kievit, de grutto en de watersnip.

Erop uit

Zin gekregen om dit gebied te bezoeken? Deze wandelroute van 10,5 kilometer is een mooie combinatie van Drentse natuur en cultuurhistorie.

