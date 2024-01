Witte rook in Hoogeveen: ruimte voor maximaal twee coffeeshops

Eigenlijk was het de bedoeling dat er maximaal één coffeeshop zou komen, maar om een monopoliepositie te voorkomen is gekozen voor maximaal twee coffeeshops. Deze mogen komen in het centrum van Hoogeveen of in Hollandscheveld. De christelijke partijen (CDA, ChristenUnie en SGP) vinden het maar niets en kwamen met een 'motie van treurnis', maar trokken die uiteindelijk in. Ook Forum voor Democratie is tegen de komst van een coffeeshop.