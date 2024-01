Carnaval in Weiteveen gaat vooralsnog door

De carnavalsviering in Weiteveen op 10 februari gaat vooralsnog door. Dat laat het bestuur van carnavalsvereniging De Dördouwers weten. Wel is er een streep gegaan door de activiteiten die voor dit weekend gepland staan.

Karrenbouwers

Volgens Blaauw waren de voorbereidingen al in volle gang. De karrenbouwers zijn inmiddels al een eind op gang. Maar sinds dinsdag is de vereniging een aantal malen bij elkaar gekomen naar aanleiding van het geweldsdrama aan de Bargerweg.

Twee dorpsbewoners vonden toen de dood, mogelijk door vuurwapengeweld. Een 50-jarige verdachte, Richard K., is opgepakt en wordt vandaag voorgeleid aan de rechter-commissaris. Die besluit of de man langer mag worden vastgehouden.

Negentig procent

Blaauw: "Vanuit de gemeente hebben we geen verzoek gekregen om te stoppen. Voor de rest houden we de reacties op Facebook in de gaten wat betreft de viering op 10 februari. Voor nu is het voor negentig procent zeker dat het doorgaat."