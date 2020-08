Hagenaren in beroep tegen straffen voor fatale beroving Hoogeveen

Ook zijn 33-jarige plaatsgenoot die op de bewuste avond was meegereden naar Hoogeveen, gaat in beroep. Hij is - alleen voor diefstal - veroordeeld tot negen maanden gevangenisstraf, waarvan zes voorwaardelijk.

Ruilen of roven?

W. heeft altijd volgehouden dat hij geen geld heeft gestolen en er dus geen sprake was van een beroving. Volgens hem waren hij en M. een geldruil overeengekomen met Wang en zijn vrouw. Wang zou eind oktober 2018 naar China reizen. Hij had Alifu W. leren kennen via een internationaal chatprogramma dat veel door Chinezen wordt gebruikt. De Hagenaren komen zelf van origine ook uit China.

Volgens W. zou hij 600.000 Yuan overmaken op de Chinese rekening van de 45-jarige eigenaar van Chinees restaurant Lotus en zou Wang hem datzelfde bedrag omgerekend in euro's contant geven op de avond van 18 oktober.

Fatale botsing

De rechtbank gelooft dat verhaal niet. Alifu W. zou in Hoogeveen ter plekke online het Chinese geld overmaken en de tienduizenden euro's contant in ontvangst nemen. Maar hij maakte niks over en toen hij op een parkeerplaats achter het restaurant een tas met geld kreeg uit handen van Wang en zijn zwager, gaf hij gas en ging hij ervandoor.

De beroofde mannen probeerden de auto tegen de houden door hem vast te grijpen. Toen Alifu W. een scherpe bocht maakte, viel Wangs zwager eraf, maar Wang zelf werd meters meegesleept. Een paar honderd meter verderop knalde de auto met zo'n 60 kilometer per uur tegen een muurtje. Daarbij kwam Wang om en raakte W. zelf zwaargewond.

De auto botste na de beroving in Hoogeveen tegen een muurtje (Rechten: Persbureau Meter)

'Puur uit op geld'

Alifu W. zegt dat Wang of zijn zwager hem een klap op het hoofd gaf toen hij de euro's aan het tellen was, waardoor hij korte tijd bewusteloos was en per ongeluk wegreed, maar ook dat gelooft de rechtbank niet. Uit camerabeelden blijkt dat de auto hard wegreed, maar wel even remde voor hij een scherpe bocht naar rechts maakte. Daaruit concludeerden de rechters dat W. wel degelijk bij bewustzijn was en opzettelijk wegreed.

Shirali M. was volgens de rechtbank nauw betrokken bij de geplande beroving. Op het 'moment suprême' stond hij dan wel met zijn eigen auto een stukje verderop, maar de twee werkten wel nauw samen. Ze waren puur uit op het geld van de restauranthouder en zijn nooit van plan geweest geld over te maken, oordeelde de rechtbank.

Schadevergoeding

De weduwe van Wang en hun twee kinderen eisten een schadevergoeding van zeven ton van de Hagenaren. De rechtbank wees ruim één ton toe. Tijdens het hoger beroep bij het gerechtshof in Leeuwarden wordt ook de