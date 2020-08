De week van Drenthe: Groenteboer boert goed en Drenthe test corona-app

Dat was de afgelopen week in het nieuws. Nieuws dat nog steeds overwegend wordt bepaald door de coronacrisis. Tijdens de persconferentie, die premier Mark Rutte en minister van Volksgezondheid Hugo de Jonge sinds lange tijd weer gaven, bleek dat onze provincie samen met Twente de corona-app gaat testen. De proef start op 17 augustus en geeft gebruikers een waarschuwing als ze in de buurt zijn geweest van iemand die besmet is met het virus.

Verder werd onder meer bekend dat Drenthe er een nieuwe mobiele coronatestlocatie bij krijgt in Meppel en dat locatietheatergezelschap De PeerGrouP in Donderen in zwaar weer zit. Bekijk hieronder het volledige nieuwsoverzicht.