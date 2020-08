Huisje uit 1924 bij Roderesch populair bij vakantiegangers

De vakantiewoning staat middenin het bos tussen Roderesch en Steenbergen en is gebouwd in 1924. Het huis was sinds de bouw in bezit van de familie Landweer: een rijke Groningse industriefamilie. De familie kocht een eigen bos met fijnsparren om zich terug te kunnen trekken uit de drukte van de stad en bouwde er het huisje in.

Rijkaards uit Groningen

De eigenaresse, mevrouw Landweer-Burger, overleed in 2014 en liet het huisje en het bos na aan stichting Het Drentse Landschap. Het huis was op dat moment nog in authentieke staat en dat is volgens de stichting bijzonder. In de periode tussen de twee wereldoorlogen, het interbellum, kochten meer rijke Groningers land in de Drentse natuur om er huizen te bouwen. Maar de meeste van die bouwwerken zijn inmiddels gesloopt.

"Mevrouw Landweer is hier altijd blijven wonen", vertelt monumentenbeheerder Jermo Tappel van Het Drentse Landschap. "Zelfs toen ze al boven de 90 was, onderhield ze het bos nog. Met wat hulp van ons."

Oude details

Nadat de eigenaresse stierf en het complete perceel werd overgedragen, besloot Het Drentse Landschap het huisje om te toveren tot een vakantiewoning. Uit cultuurhistorische onderzoek bleek dat huis historisch waardevol is en daarom behouden moest worden, dus heeft de stichting veel van de oude details gerestaureerd. "De deuren, veel wanden, het hang- en sluitwerk en alle balken binnen zijn nog origineel. Om het verblijf wat te vergroten, hebben we wel een glazen aanbouw gemaakt zonder het originele huisje geweld aan te doen", vertelt Tappel.

Wel moest er flink geïsoleerd worden, want isolatie was niet aanwezig. De vloer is daarom vervangen en tegen de wanden is duurzame vlasisolatie geplaatst. Ook is er een warmtepomp geïnstalleerd en liggen er zonnepanelen op de schuur naast de woning om elektriciteit op te wekken. Afgezien van de nieuwe glazen uitbouw ziet het huis er grotendeels hetzelfde uit als het altijd is geweest.

Populair bij toeristen

Inmiddels hebben toeristen het oude vakantiehuis ontdekt en volgens Tappel is het behoorlijk populair. "Mensen die het huisje huren, kunnen ook gebruikmaken van het privébos van vier hectare. Je kunt er mooie, idyllische wandelingen in maken zonder andere tegen te komen, want het is niet openbaar toegankelijk."

Sinds de uitbraak van het coronavirus is het huisje nog populairder geworden dan het al was. Nu veel mensen in Nederland blijven en Drenthe opzoeken, zijn deze en andere vakantiewoningen in de natuur helemaal volgeboekt.