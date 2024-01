Poppodia in Meppel slaan handen ineen met gezamenlijke agenda

Schouwburg Ogterop, de Vegafabriek in Kolderveen en de Muziekcoöperatie Meppel gaan samenwerken op muziekgebied. Daarmee willen de partijen elkaar niet in de weg zitten met boekingen en met een gezamenlijke website moet er meer aandacht komen voor livemuziek in de stad.

Muziekinmeppel.nl is een uitgaansagenda met concerten die worden gehouden in de drie locaties.

'Meppel moet muziekstad worden'

"We doen als poppodia veel hetzelfde en raakten op die manier met elkaar aan de praat", vertelt voorzitter Michiel de Boer van Muziekcoöperatie Meppel. "Op de achtergrond programmeerden we samen al heel mooie dingen. Dat moeten we op de voorgrond ook kunnen laten zien. Zo is de website ontstaan. We willen duidelijker laten zien dat Meppel flink aan de weg timmert op muziekgebied. De stad moet meer als muziekstad bekend komen te staan."

Het is een samenwerking tussen zogenoemde 'concullega's'. Een nuttige samenwerking, vindt De Boer. "Je hebt soms dat twee locaties dezelfde band willen boeken, omdat die band misschien wel een theatertoer en clubtour combineert. Door deze samenwerking kun je dat voorkomen. Tegelijkertijd worden onze activiteiten zichtbaarder."

Agenda blijft beperkt