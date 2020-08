FC Emmen in gesprek met twee potentiële hoofdsponsors

FC Emmen speelt vooralsnog met een blanco, sponsorloos tenue, maar dat zal niet lang meer duren. Volgens bestuursvoorzitter Ronald Lubbers is de Drentse eredivisionist in gesprek met twee potentiële kandidaten.

Lubbers laat weten dat hij in gesprek is met een regionaal opererend bedrijf en een onderneming met landelijke uitstraling. "De gesprekken verlopen positief. Eén van de twee wil heel graag en de ander zou heel goed bij ons passen, maar daar zijn we nog niet over uit."

'Geïnteresseerden kunnen zich nog gewoon melden'

Overigens is het niet zo dat 'het gevecht' om het hoofdsponsorschap door deze twee partijen wordt beslist. "Als er nóg een partij geïnteresseerd is om een deal met ons te maken dan is die van harte welkom, maar voorlopig zijn er dus twee opties", aldus Lubbers.

Nieuwe shirts al wel te bestellen

Fans van de Drentse club zullen dus nog even moeten wachten tot ze het officiële tenue, inclusief naam van de hoofdsponsor, kunnen kopen. Toch geeft FC Emmen de supporters nu al alvast de mogelijkheid om het shirt te bestellen. "Dat heeft te maken met de levertijd. Die is nu al tien weken. Als we nog langer wachten, of wachten tot de hoofdsponsor bekend is, kunnen we dus zomaar twee weken verder zijn en zitten we al in november wanneer de shirts worden geleverd", laat Lubbers weten.

"Dat is nu even vervelend, maar aan de andere kant biedt het ook een leuke, unieke kans. Men kan zelf bepalen wat er op het shirt wordt gedrukt. Misschien wel leuk voor de creatieve fans."

Tsjechische verdediger onderweg naar Emmen?

Naast de zoektocht naar een hoofdsponsor is Lubbers, samen met de andere technisch verantwoordelijken, ook op zoek naar nieuwe spelers. "We willen in ieder geval nog twee spelers erbij en mogelijk drie. Er moet sowieso nog een keeper komen en nog een centrale verdediger. Daarnaast kijken we nog naar een aanvaller, maar daar ligt niet onze prioriteit."

Overigens schijnt de Drentse club, volgens bronnen, dicht bij een akkoord te zijn met een Tsjechische verdediger.

