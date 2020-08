Voortbestaan Stichting Marketing Regio Emmen aan zijden draadje

Als de Stichting Marketing Regio Emmen (SMRE) niet snel één of meerdere geldschieters vindt, is het op 1 januari volgend jaar afgelopen voor de organisatie die zich bezighoudt met de promotie van Emmen en omgeving. Dat zegt SMRE-voorzitter Johan Baltes.

De stichting, die in 2011 werd opgericht om een impuls te geven aan onder andere toerisme, wonen en de werkgelegenheid in Emmen, krijgt vanaf 1 januari geen subsidie meer. Dat is een gevolg van het bezuinigingspakket van 12 miljoen euro voor 2021, waarmee de gemeenteraad akkoord is gegaan.

Emmen. Maak het mee!

De organisatie 'Emmen. Maak het mee!' is een initiatief van de stichting. Die marketingorganisatie was de afgelopen jaren betrokken bij allerlei activiteiten en evenementen. De afgelopen paar jaar kreeg SMRE jaarlijks 200.000 subsidie van de gemeente. "In het verleden kregen we 2,5 ton. Dat was al teruggebracht naar 2 ton. Daar konden we eigenlijk al niet meer genoeg mee", zegt Baltes.

Hij ziet de toekomst somber in. "De subsidierelatie met de gemeente houdt gewoon op. Andere geldschieters vinden, is tot nu toe altijd lastig gebleken. We hebben wel externe geldschieters gehad, zoals woningcorporatie Domesta en de Rabobank, maar de bank wil ons alleen op projectbasis steunen en Domesta heeft momenteel de mogelijkheid niet", legt Baltes uit.

De Emmenaar, die voornamelijk bekend als regionaal VVD-politicus, zegt dat er allerlei gesprekken zijn gevoerd, maar dat die nog niks hebben opgeleverd. "Veel ondernemers vinden het wel belangrijk wat we doen, maar hen in deze moeilijke tijd vragen om financieel bij te dragen, is ook geen optie."

'De gemeente slaat de plank mis'

Het schrappen van de subsidie vindt Baltes beslist geen verstandige keuze. "Er is altijd concurrentie met andere regio's, die zichzelf promoten. Wij zetten Emmen zo gunstig mogelijk in de etalage voor mensen van buiten deze regio. Zo willen we laten zien hoe aantrekkelijk Emmen is. Als de gemeente denkt dat dat lukt zonder een organisatie die dat doet. slaat ze slaat ze de plank echt mis."

Baltes doet geen uitspraken over of er achter de schermen nog gesprekken gaande zijn met de gemeente. Wel zegt hij dat gekeken wordt naar alternatieven, maar ook daarover doet de SMRE-voorzitter voorlopig geen uitspraken. Als er geen geldschieter wordt gevonden, draagt de stichting haar werkzaamheden in december over aan de gemeente.