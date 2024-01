Wat is er dit weekend te doen in Drenthe?

Natuurwandeling met fotocursus

In de Edenhof in Een vindt zondagochtend om 09.30 uur een Leonard Cohendienst plaats. De muziek en liedjes van de Canadese dichter en songwriter Leonard Cohen worden gebruikt als uitgangspunt voor de viering. Verschillende muzikanten uit de omgeving spelen onder andere bekende nummers zoals Halleluja en Suzanne. In de dienst wordt gezongen, geluisterd en worden er videofragmenten van Cohen bekeken.

Live radio-uitzending bij te wonen

Het BNNVARA-programma Dijkstra & Evenblij Ter Plekke strijkt neer in het Brinkhotel in Zuidlaren. Daar praten ze onder andere over de plannen met vliegveld Eelde, de bovengemiddelde opvang van asielzoekers in Drenthe en schuift kickbokser Sem Schilt aan om te vertellen over zijn successen. Ook is er live muziek Bibi & the Boys en brengt dichter Sacha Landkroon een ode aan Tynaarlo. Publiek wordt uitgenodigd om de uitzending bij te wonen. De inloop is van 18.30 uur tot 19.00 uur. De uitzending duurt van 19.00 uur tot 21.00 uur.