Mountainbikester met hersenletsel doorstaat test in hitte glansrijk

De 22-jarige Huberts hield hersenletsel op aan een fietsongeluk in 2016, maar is te verknocht aan de mountainbike om hem te laten staan. In december wil ze meedoen aan de Drenthe 200, de 200 kilometer tellende monstertocht voor mountainbikers vanuit Roden. Ze wil daarmee geld ophalen voor de Hersenstichting, zodat die meer onderzoek kan doen naar hersenletsel. Om te trainen fietste ze vandaag met een vriendin van haar woonplaats naar Zwolle en terug.

Gebak om 8 uur

De heenweg naar Zwolle verliep voorspoedig, schrijft de jonge Assense op haar website. Om 5 uur vanochtend zaten zij en haar vriendin op de fiets, in de auto geflankeerd door haar vriend Jorrit. Ondanks de hittegolf die vandaag een feit was, kregen de fietssters twee keer een flinke bui over zich heen.

Om 8 uur, een half uur eerder dan gepland, was het keerpunt in Zwolle al bereikt. Vroeg of niet, het was tijd voor het meegebrachte gebak, in de 'voortuin' van ziekenhuis Isala in Zwolle. Op de terugweg had Huberts het onderweg naar Nieuwleusen behoorlijk zwaar met wind tegen, maar eenmaal terug in Drenthe ging het - ondanks de hitte - weer beter.

Drie kwartier sneller dan verwacht

Terug in Assen wachtte een aangename verrassing. Huberts wilde met een gemiddelde van 21,5 kilometer per uur binnen 6 uur en 50 minuten finishen. "Uiteindelijk hebben wij over 144,41 kilometer 6 uur en 5 minuten gedaan en reden wij gemiddeld 23,8 kilometer per uur. Een puike prestatie, die ik totaal niet verwacht had", erkent de Assense.

"Mijn verwachtingen waren eerder dat ik er na Nieuwleusen wel af zou liggen, maar dat viel dus reuze mee." Op 5 september doet ze mee aan de Veldslag om Norg, een volgend testmoment.

De hitte hield Huberts en haar vriendin niet tegen (Rechten: Jorrit Pepping)

