Vries krijgt naast starterswoningen 'unieke' opvang asielzoekers in nieuwe wijk

Vries krijgt een unieke opvang voor asielzoekers. De gemeente Tynaarlo wil aan de Taarloseweg een 'asielzoekerscentrum 2.0' bouwen. Er moet een wijk verrijzen waar niet alleen plek is voor 250 vluchtelingen, maar ook voor veertig starterswoningen.

Uniek, noemt burgemeester Marcel Thijsen de constructie. Door te kiezen voor een soort woonwijk met verschillende soorten huizen, stapt Tynaarlo namelijk af van het idee van een asielzoekerscentrum. "We willen af van het idee van een asielzoekerscentrum waar hekken omheen staan."

De gemeente Tynaarlo gebruikt de term WVA (Woonruimte Voor Asielzoekers) voor de plek aan de Taarloseweg, en stapt daarmee af van de term azc. Met veel ruimte en groen, moet een woonwijk ontstaan die in niets lijkt op een asielzoekerscentrum. Aan de andere kant zal er wel 24 uur begeleiding komen.

Alternatief voor huidige opvang

De komst van een kleinschalige azc voor de komst van tien jaar, is een voortvloeisel uit een aangenomen motie van de Tynaarlose gemeenteraad. Zij ziet de nieuwe woonwijk als een goed alternatief voor de huidige opvanglocaties op het terrein van de voormalige Bladergroenschool in Eelde-Paterswolde, hotel Wapen van Vries en de opvang op industrieterrein Vriezerbrug in Tynaarlo.