1 euro per vat olie van NAM en Rijk voor Schoonebeek

Het Rijk en de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) gaan Schoonebeek 1 euro per vat gewonnen olie betalen. Voor de komende vijftien jaar komt dat neer op 30 tot 45 miljoen euro voor de regio, afhankelijk van het aantal vaten olie dat geproduceerd gaat worden. Zo'n 2 tot 3 miljoen euro gaat er dan jaarlijks naar Schoonebeek.

Opmerkelijk: de NAM gaat 60 procent van iedere euro betalen en het Rijk 40 procent. Terwijl de verdeling van de opbrengsten van de aardoliewinning precies andersom is; de staatskas ontvangt daarvan namelijk 60 procent.

En niet het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) gaat de bijdrage aan Schoonebeek betalen, maar Energie Beheer Nederland (EBN) waarvan de Nederlandse staat overigens de enige aandeelhouder is.

Goede buur en verre vriend

Naoberschap Oliedorp (NOD) is verbaasd dat de rijksbijdrage via EBN gaat lopen, dat had de pro-oliewinningorganisatie liever rechtstreeks gezien via EZK, zegt Rennie Hans. "Ook had het EZK gesierd als ze zelf ook eens een bijdrage van 10 procent had gedaan, dan was er 20 procent beschikbaar geweest. We ervaren in deze beter een goede buur (de NAM, red.) dan een verre vriend (staatssecretaris Hans Vijlbrief van EZK, red.)." Toch ziet NOD hele mooie kansen om veel voor Schoonebeek te doen met het geld.

"2 tot 3 miljoen per jaar, dat is veel te weinig", reageert Jenneke Ensink van Stop Afvalwater Schoonebeek (SAS). "Daar bouw je bijvoorbeeld geen nieuwe gezamenlijke school van. En het bedrag is lager dan door bureau De Gemeynt (adviesbureau, red.) en oud-Drents gedeputeerde Tjisse Stelpstra, die dit hele proces begeleiden, is geadviseerd! Waarom?"

Ook SAS wil heel graag weten waarom de NAM veel meer moet bijdragen dan het Rijk. En wat als de olieprijs en de opbrengsten van de NAM en het Rijk stijgen?

Voorzitter Jos van Hees van Dorpsbelangen Schoonebeek vindt de hoogte van het bedrag niet zo relevant. "Wie zijn wij om te bepalen wat is hoog of wat is laag? Daar hebben we toch geen invloed op. En ik kan het nergens mee vergelijken. Maar 30 tot 45 miljoen, dat is nogal wat. En wie het meeste moet bijdragen; NAM of het Rijk, dat interesseert ons niet."

EZK: 'Heel logisch'

Volgens het ministerie is het heel logisch dat EBN de bijdrage gaat geven omdat de inkomsten van de oliewinning daar ook binnen komen. En dat het Rijk wel 60 procent krijgt maar niet 60 procent bijdraagt aan Schoonebeek heeft volgens een woordvoeder te maken met de inkomstenbelasting, zoals bijvoorbeeld winstbelasting. "En dat komt omdat EBN ook financieel deelneemt in de oliewinning in Schoonebeek en de bijdrage van de winst mag de NAM aftrekken van de belasting. Wanneer we dit allemaal meerekenen dan is de bijdrage van het Rijk groter dan die van de NAM."