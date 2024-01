Kinderen Jan Thiesschool Rolde krijgen gymles in de sneeuw

Meerdere klassen van de Jan Thiesschool in Rolde hadden vandaag geen normale gymles. Ze togen naar de zandverstuiving in het dorp. Op deze locatie zijn veel hellinkjes om vanaf te glijden met een sleetje of een plastic zak.

Sneeuwpoppen maken ging wat lastig. Want, zo zegt Lea Benjamins, de sneeuw is wat 'poederig'.

In afwachting van groep 7 en 9 probeert klassenouder Desiree Venekamp het sleeën zelf al even uit. "We zijn net iets eerder om even te oefenen", grijnst ze.