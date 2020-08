Klein waterhoen bij Zuidlaardermeer: 'Unieke kans voor vogelaars'

Het klein waterhoen is een soort die normaal diep verscholen in moerassen leeft en die je eigenlijk alleen maar kunt horen. En zelfs daar moet je dan nog veel moeite voor doen want de soort roept alleen midden in de nacht en is heel zeldzaam.

Gewoon, klein en kleinst

Het klein waterhoen is niet gewoon een waterhoentje zoals dat op heel veel plekken voorkomt. Het is een aparte soort. Eigenlijk is hij meer familie van de waterral, de kwartelkoning en het porseleinhoen.

Het klein waterhoen doet zijn naam wel eer aan, want het is een klein beestje: niet groter dan een spreeuw. Behalve het klein waterhoen heb je in ons land ook nog het kleinst waterhoen: dat is nog weer iets kleiner maar wel wat minder zeldzaam.

Feestje voor vogelkijkers

Het vogeltje heeft de afgelopen dagen tientallen vogelaars uit het hele land getrokken. Want het is een unieke kans om het dier te zien. Bijzonder is dat het om een jonge vogel gaat. Waarschijnlijk hebben er dit jaar dus klein waterhoentjes gebroed in het Zuidlaardermeergebied.

Eén van de vogelaars die is komen kijken is directeur Marco Glastra van het Groninger Landschap, de beheerder van het gebied. Ook voor hem is het een bijzondere waarneming: "Ik had de vogel wel eens gehoord, maar nog nooit gezien. Voor mij laat dit wel zien hoe mooi het hele Hunzedal met het Zuidlaardermeer en de polders daar om heen zijn geworden met broedvogels als de zeearend, de witwangstern en dus nu ook dit klein waterhoen. Het is hier echt een feestje voor vogelaars".