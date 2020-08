Voorraad drinkwater in deel Drenthe in gevaar door 'extreem grote drinkwatervraag'

Meerdere drinkwaterbedrijven in Nederland zijn ongerust over de hoeveelheid drinkwater die deze tropische dagen gebruikt wordt. Ook Vitens, het bedrijf dat drinkwater levert in de omgeving Meppel, deelt deze zorgen.

De waterbedrijven hebben nog niet eerder zoveel drinkwater er doorheen zien gaan als tijdens deze tropische week. De waterbedrijven zien een 'extreem grote drinkwatervraag'.

Geen tuinen sproeien of zwembaden vullen

Omdat veel Nederlanders vanwege de coronacrisis thuis zitten of vakantie in eigen land vieren, is de druk op het drinkwaternetwerk hoog. "Iedereen moet heel zuinig omgaan met drinkwater, anders raakt de dagelijkse voorraad op", luidt de waarschuwing van de drinkwaterbedrijven. Die waarschuwing geldt naast een gedeelte van Drenthe ook voor Friesland, Groningen, Overijssel, Gelderland, Flevoland, Utrecht, Noord-Holland en Limburg.

Mensen in deze provincies worden opgeroepen om geen tuinen te sproeien en grote opzetzwembaden te vullen. "Een groot zwembad in de tuin vraagt 2500 liter water. Ter vergelijking: een bad vullen kost 120 liter water en bij het douchen wordt 65 liter water verbruikt", aldus drinkwaterbedrijf Vitens.

WMD: "Nog geen zorgen"

Drinkwaterbedrijf WMD, dat drinkwater levert in het grootste deel van Drenthe, roept ook op om het watergebruik over de dag te spreiden. "Wij vinden het belangrijk dat mensen bewust water gebruiken. Dus sproei de tuin pas na 22.00 uur en zet de afwasmachine in de nacht aan."

De WMD maakt zich nog geen zorgen over de voorraad van het drinkwater. "Wij hebben de afgelopen dagen gezien dat het gebruik toeneemt, zelfs de helft meer dan normaal. Maar we komen nog niet in de buurt van het maximale wat we kunnen leveren."

