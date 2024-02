Criminaliteit daalt iets in Drenthe, vooral minder woninginbraken en brandstichting

In de provincie zet de daling van het aantal woninginbraken zich voort. Alleen in 2022 was er een forse toename, en dat kwam voornamelijk door een ware inbraakgolf in Meppel, maar die is nu voorbij. In 2022 registreerde de politie een vervijfvoudiging van het aantal woninginbraken in Meppel: 130. Dat was de grootste stijging van heel Nederland. Vorig jaar is dat gedaald naar 25, en daarmee kent Meppel nu de grootste daling van het aantal woninginbraken van heel Nederland.