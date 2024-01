Tot twee jaar cel voor beroving in woning in Veenoord

Een 36-jarige man uit De Kiel is voor een beroving in een woning aan de Eikenlaan in Veenoord veroordeeld tot twee jaar cel. Hiervan is een jaar voorwaardelijk.

Het slachtoffer werd vorig jaar augustus beroofd van een gouden ketting. Daarbij werd hij bedreigd met een wapen en zo hard op zijn mond geslagen dat zijn voortanden afbraken.

De man uit De Kiel kreeg hulp van een 44-jarige man uit Coevorden. Die kreeg voor zijn rol 20 maanden cel opgelegd, waarvan 10 maanden voorwaardelijk.

Speed kopen

Het Openbaar Ministerie eiste eerder tot bijna 2,5 jaar cel, waarvan anderhalf jaar voorwaardelijk, voor de grove afpersing in de woning aan de Eikenlaan. Het slachtoffer was te gast in de woning. Hij was daar om speed te kopen van de bewoner. Hij kende de man uit De Kiel, de man uit Coevorden had hij niet eerder gezien.

Het slachtoffer vluchtte de woning uit, nadat hij de ketting had afgegeven. Hij probeerde over een metershoge schutting te springen, maar brak zijn been op meerdere plekken.

Voldoende bewijs

De man uit De Kiel werd al snel opgepakt, de medeverdachte kwam later in beeld. Camerabeelden verraadden hun aanwezigheid die avond in de woning. Ze ontkennen de afpersing. Maar de rechter vindt voldoende bewijs voor een veroordeling.