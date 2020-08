Poolse arbeidsmigrant de cel in voor mishandelen huisgenote in Meppel

De 29-jarige man komt zelf ook uit Polen. Hij en het slachtoffer woonden met nog zes andere Poolse arbeidsmigranten in een tussenwoning in de Meppeler wijk Oosterboer en werkten via een uitzendbureau bij een vleesverwerkingsbedrijf in de stad.

De politieagenten die op de ochtend van 22 februari na het telefoontje van het slachtoffer bij het huis kwamen, schrokken van de omstandigheden in de veel te krappe woning. De mishandelde vrouw had striemen in haar hals en blauwe plekken op haar benen.

'Niemand zal je vinden'

Ze vertelde dat ze naar Nederland was gekomen om geld te verdienen om voor haar kind in Polen te kunnen zorgen. Sinds drie weken sliep ze noodgedwongen bij de man op de kamer, omdat er verder geen ruimte was. Sindsdien sloeg hij haar vaak, meestal met zijn vuisten, op haar benen en tegen haar hoofd.

De man was elke dag dronken, verklaarde het slachtoffer. De laatste nacht had hij hun slaapkamerdeur op slot gedraaid, haar bij de keel gegrepen en gedreigd haar te vermoorden. Ze kreeg de keus: of voor hem gaan werken in een seksclub in Oekraïne of dood. "Ik breng je naar het bos, waar niemand je zal vinden. En niemand zal je missen", riep hij erbij. Een paar huisgenotes hoorden de dreigementen vanuit hun kamers.

Toen het haar zwart werd voor de ogen, stopte het geweld toch. Uiteindelijk viel de man in slaap en kon ze de sleutel bemachtigen en de kamer uit vluchten. Huilend vertelde ze haar verhaal aan twee huisgenotes.

Verse wonden

De 29-jarige man was nog steeds dronken toen de politie die ochtend kwam. Ook had hij speed gebruikt. Hij ontkende alles. Dat hij verse verwondingen aan zijn handen had, kwam volgens hem doordat hij aan boksen deed.

De officier van justitie geloofde er niks van en noemde de zaak 'buitengewoon verdrietig'. Haar eis van zes weken cel nam de rechter over. De 29-jarige Pool was niet bij de rechtbank. De rechter moest het doen met de aangifte en verklaringen van twee huisgenotes. De rest had geen verklaring durven af te leggen.