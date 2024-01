Maanlanding met veel interesse gevolgd vanuit Dwingeloo: 'We zitten gewoon eerste rij'

In Dwingeloo werd vandaag met de CAMRAS-telescoop met veel interesse de verrichtingen van de Japanse ruimtevaartorganisatie JAXA gevolgd. Zij wisten maanlander SLIM om 16.21 uur Nederlandse tijd op het oppervlak van de maan te parkeren.

"Het is een bijzondere dag. Japan is nu het vijfde land dat een maanlanding heeft uitgevoerd", zegt Tammo Jan Dijkema van CAMRAS, de vrijwilligersorganisatie die de Dwingeloo Radiotelescoop beheert, onderhoudt en gebruikt.

Grote schotel voor zwakke signalen

In Dwingeloo volgde hij vandaag de maanlanding van de Japanners. "Normaal luisteren we hier naar de geluiden van de sterren en de Melkweg, maar nu naar een maanlander. Het signaal is best zwak, dus je hebt een vrij gevoelige antenne nodig om dat te ontvangen. En de radiotelescoop heeft een heel grote schotel waarmee we die zwakke signalen kunnen opvangen", weet Dijkema.

De verrichtingen van maanlander vertaalden zich in Dwingeloo in een grafiekje. De lijn die bij Dijkema op het scherm verscheen was de veranderende toonfrequentie van de lander. "We konden zo precies zien hoe hard de maanlander ging. Of hij harder, zachter of even snel ging als de maan. Je kan deze methode vergelijken met de wijze waarop de politie de snelheid van een auto meet. We zitten gewoon op de eerste rij voor een maanlanding. We kunnen het niet echt zien, maar wel waarnemen."

Dag vrijaf genomen

Dijkema werkt in het dagelijks leven bij ASTRON, het Nederlands instituut voor radioastronomie in Dwingeloo. Hij heeft een dag vrijaf genomen om op deze manier de maanlanding te kunnen volgen. "We zijn hier allemaal bezig met vrijwilligers. En allemaal zijn we verbonden aan stichting CAMRAS, de beheerder van de telescoop."