Richard K. geeft in verklaringen betrokkenheid toe bij dubbele moord in Weiteveen

Richard K. uit Klazienaveen heeft bij de politie bekend betrokken te zijn bij het geweldsincident aan de Bargerweg in Weiteveen. Een 44-jarige vrouw en een 38-jarige man kwamen daarbij dinsdag om het leven. K. werd kort na het incident aangehouden.

Volgens het Openbaar Ministerie is er sprake geweest van excessief geweld en gebruikte de 50-jarige Klazienavener meerdere wapens. Hij zou hebben gehandeld met voorbedachten rade. De slachtoffers werden gevonden in een auto en in de buurt van een woning.

Letsel op meerdere manieren toegebracht

Volgens het OM is de vrouw van korte afstand doodgeschoten. De man is op meerdere manieren letsel toegebracht. Van het gebruikte geweld zijn mensen deels getuigen geweest, onder wie de zoon van de twee slachtoffers.

Na het gebeuren verschenen twee video's op sociale media, in de ene zegt een man dat er "iets heel ergs is gebeurd" en dat hij "de rest van zijn leven de bak in zal gaan". In de andere video vertelt een vrouw dat haar man "helemaal is doorgedraaid".

Dat K. betrokken is bij beide moorden, heeft hij inmiddels zelf toegegeven. "Dat heeft hij aangegeven in verklaringen bij de politie en de rechter-commissaris", zegt de persofficier. De verdachte was in bezit van een wapenvergunning. Het OM onderzoekt welke wapens hij mocht hebben en of die gebruikt zijn.

Langlopend conflict

De man had een langlopend conflict met de slachtoffers dat draait om de verkoop van een huis. De politie had het laatste jaar meerdere meldingen en enkele aangiften ontvangen van zowel de verdachte als de slachtoffers. Die gingen over overlastgevend of strafbaar gedrag. Details daarover kan het OM niet geven.

De rechter-commissaris van de rechtbank Noord-Nederland heeft besloten dat K. twee weken langer in de cel blijft. Ook wordt hij voor observatie opgenomen in het Pieter Baan Centrum.