Nieuwe informatie in moordzaak Hoogerbrugge: rechtszaak uitgesteld

De rechtszaak tegen de vrouw die wordt verdacht van de moord op ex-militair Marcel Hoogerbrugge gaat voorlopig niet door. Volgens de Rechtbank Noord-Nederland is er nieuwe informatie toegevoegd aan het dossier, waardoor de advocaat van verdachte Hala E. zich niet goed kan voorbereiden op de zitting die voor donderdag in Assen gepland stond.

Het gaat volgens de rechtbank om processen-verbaal van telefoongegevens van de 48-jarige Hala E. en van de inhoud van de mailbox van Hoogerbrugge zelf. "Het gaat om 100 tot 150 pagina's. Ik moet al die informatie nog met mijn cliënte bespreken, ik moet er zelf wat van vinden en dat naast alle andere 15.000 pagina's van het dossier leggen. Dat lukt echt niet voor donderdag", reageert advocaat Ronald Knegt.

'Over de schutting'

De Asser advocaat steekt niet onder stoelen of banken dat hij baalt van de situatie. "Het Openbaar Ministerie gooit deze informatie op het laatste moment bij mij over de schutting, zonder begeleidend briefje of tekst met uitleg over waarom het nu pas komt. Kijk, als het ging om diefstal van een pakje boter, was het niet zo erg geweest, maar dit is een grote zaak."

Knegt heeft vanochtend gelijk contact opgenomen met de rechtbank en gevraagd om uitstel van de zaak. De rechtbank heeft begrip voor de situatie en is akkoord gegaan. "Het is niet bekend waarom deze informatie zo laat is toegevoegd", aldus een woordvoerder van de Rechtbank Noord-Nederland."

Het Openbaar Ministerie wil er voor donderdag niks over zeggen. Er vindt die ochtend wel een korte zitting plaats, waarop de officier van justitie met een toelichting komt. De rechtbank wil de moordzaak nu in oktober behandelen. Er is nog geen datum bekend.

Vergiftigd en doodgeslagen

Marcel Hoogerbrugge werd op de avond van 20 december 2017 door zijn ouders gevonden in zijn bovenwoning aan de Dr. Anton Philipsstraat in Hoogeveen. Hij lag met een ingeslagen schedel op bed. Uit onderzoek bleek dat hij daarvoor was vergiftigd met een cocktail van verschillende medicijnen.

Na uitgebreid onderzoek werd Hala E., een oud-inwoonster van Hoogeveen en een kennis van Hoogerbrugge, eind augustus 2018 in haar woonplaats Luton in Groot-Brittannië aangehouden. Zij ontkent dat ze de oud-militair om het leven heeft gebracht, maar het Openbaar Ministerie is ervan overtuigd dat de geboren Soedanese de dader is.

Hoogerbrugge, die na zijn ontslag bij Defensie een teruggetrokken bestaan leidde, is volgens het Openbaar Ministerie tussen 17 en 20 december vermoord. Wanneer precies, is nog altijd niet duidelijk.

