Eerste concert Nieuw Talent Orkest: 'Andre Rieu is er niks bij'

Na maanden repeteren is het eindelijk zover: Nieuw Talent Orkest gaat optreden. Het bijzondere aan dit orkest is dat het bestaat uit muzikanten die geen ervaring hebben. In de afgelopen tien weken kwamen ze bij elkaar om samen te oefenen, om de instrumenten te leren beheersen en nog belangrijker: ze probeerden er een fatsoenlijke toon uit te krijgen. Dat ging in het begin nog niet zo goed.

Inmiddels, tien weken verder, zijn de 45 orkestleden klaar voor hun eerste concert. Voorafgaand wordt er nog flink geoefend in dorpshuis De Trefkoel in Gasselte. Trompetten, dwarsfluiten, trombones en saxofoons worden warm geblazen en de pauken gestemd.

Initiatiefnemer Jos van der Sijde is enorm trots op zijn mensen. "Het gaat boven verwachting. De mensen zijn dolenthousiast. Volwassen gaan er nog harder tegenaan dan de jeugd. Iedereen heeft enorm fanatiek gestudeerd en ze moeten dan ook vooral trots zijn op zichzelf."

Genoeg talent

Nieuw Talent Orkest is een idee van Annewiep Bloem en Guus Pieksma. De Friezen willen 'oudere jeugd' op deze manier kennis laten maken met muziek. "Kinderen worden gemotiveerd om op les te gaan, maar volwassenen gaan minder snel in hun eentje beginnen met muziek. Hier modder je met elkaar wat aan en dat zorgt voor verbroedering", zegt Bloem. "We willen ervoor zorgen dat de muzikanten met een glimlach binnenkomen en ook met een glimlach naar huis gaan. Dat lukt", concludeert Pieksma.

Met als mooi bijeffect dat de vier muziekverenigingen in de gemeente Aa en Hunze er wellicht meer leden bij krijgen. Want zoals veel verenigingen kampt ook de muziek met een teruglopend ledenaantal. Het project is succesvol, want maar liefst dertig van de vijfenveertig deelnemers stromen hierna door naar een ander orkest. "Dat noemen we het NTO 2.0. Dan repeteren we tien keer, maar dan uitgesmeerd over twee weken. Dus ze zullen meer thuis moeten oefenen. Daarnaast adviseren we de mensen om ook lessen nemen. De meesten gaan dat ook doen."

Daarmee staat er voor de muziekverenigingen in Aa en Hunze dus een jeugdafdeling in de steigers voor de 'oudere jeugd'. "Met als verschil dat jeugd eerst jaren les moeten hebben om in een orkest te kunnen komen. Wij draaien het om. Volwassenen kunnen de informatie sneller opnemen en daardoor ook sneller doorstromen", aldus Van der Sijde.

Hoog bezoek