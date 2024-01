Plan Dorpspark Annerveenschekanaal wint trofee Kern met Pit

"Het park is een plek om samen te komen, om natuur met mensen te verbinden", aldus Renia. "Maar alleen de plek is niet genoeg. Je moet mensen ook een reden geven om er te komen. Dus je gaat er meerwaarde aan geven met speelplekken voor kinderen, een trimpark, walnotenbomen en fruitstruiken."

"We willen steeds kijken waar nog behoefte aan is en wat er nog bij kan. Sinds kort is er bijvoorbeeld een bijenhotel. En ons volgende project is een kabelbaan om kinderen een reden te geven om te komen."