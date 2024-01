Monstertocht op Oostenrijks ijs voor duo uit Assen: 'Zonder onderzoek was hij er niet meer geweest'

Twintig rondjes van tien kilometer over de Oostenrijkse Weissensee schaatsen. Deze loodzware tocht gaan Robert Jongsma en Rik Bakker uit Assen komende vrijdag trotseren. Ze willen geld ophalen voor de stichtingen Villa Joep en Stichting Hartekind, die onderzoek doen naar kinderkanker en kinderen met hartziekten.

Het idee is ontstaan bij de Ronde Tafel 36 Assen, een vereniging waar mannen tussen de 18 en de 40 bij elkaar komen. En dat de heren het ijs opgaan voor deze twee goede doelen is niet geheel verrassend. Robert zijn zoon, de 11-jarige Thom, is namelijk geboren met een hartafwijking. En Johan de Groot, lid van de Ronde Tafel 36, heeft een tweejarige dochter Roosa met neuroblastoom (kinderkanker).

Onzekere toekomst

Thom heeft een aangeboren hartafwijking en hierdoor mist hij zijn linkerkamer, het deel van het hart dat het lichaam voorziet van bloed. "De inschatting was in eerste instantie dat hij niet ouder zou worden dan vier jaar, dus wij zijn superblij natuurlijk", vertelt Robert. "Maar niet heel veel kinderen zijn hem voorgegaan in het traject waarin wij zitten, dus we weten nog niet wat de toekomst ons gaat brengen. Maar zonder onderzoek naar zijn aandoening was hij er niet meer geweest."

Johan herkent de onzekerheid waarin Robert zich begeeft, want zijn dochter Roosa zit nog in een behandeling tegen neuroblastoom. "Het komt gelukkig niet bij heel veel kinderen voor. Roosa had een tumor ter grootte van een tennisbal in haar lichaam toen ze ruim anderhalf was." Deze tumor is inmiddels weggehaald met chemokuren en Roosa zit in het nabehandelingstraject.

Monstertocht

En dus stappen Robert en Rik vrijdag het Oostenrijkse ijs op om geld in te zamelen voor onderzoek naar deze ziektes. Voor Rik een primeur, maar Robert heeft in 2019 de Weissensee al een bereden. "Dat was een mooie belevenis. Het is echt wel een magisch evenement", vertelt Robert. "We starten in het duister om 07.00 uur in de ochtend. Met lampjes moet je je weg vinden over het ijs. Vorige keer ben ik ongeveer elf uur bezig geweest met de tocht, ik had toen niet zoveel te beleven op de dansvloer die avond", grapt Robert.

En hoe bereid iemand zich voor die nog nooit zo'n uitdagende schaatstocht heeft gemaakt? "Veel hardlopen en een keer per week schaatsen in Kardinge", vertelt Rik.

Het duo heeft tot nu toe, met hulp van hun vrienden van de Ronde Tafel 36, 15.000 euro opgehaald. Op de vraag wat het streefbedrag is hebben ze niet direct een antwoord. "Maar 20.000 moet het worden."