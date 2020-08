Bussen krijgen 'kuchschermen', minder kans voor zwartrijders

Vanwege de coronamaatregelen moeten passagiers nu achteraan instappen. Achter de chauffeur hangen linten, waardoor je nu geen los kaartje kan kopen in de bus.

Meer zwartrijders

De chauffeur heeft ook minder goed zicht op wie er instapt. Daardoor zijn er meer zwartrijders. Michel van der Mark, directeur marktontwikkeling bij Qbuzz: "Het is moeilijk in te schatten. Maar het aantal zwartrijders zal nu ergens tussen de 10 en 20 procent zijn."

Qbuzz noemt dat vervelend. "Het is een kostenpost. Uiteindelijk hebben we minder reizigers en reizigersopbrengsten. En dat wordt nog eens minder doordat mensen zwart gaan rijden," zegt Van der Mark.

Buschauffeur Katinka Kroezen rijdt op buslijnen naar Hoogeveen en Emmen. Zij ziet regelmatig in haar spiegel dat mensen proberen zwart te rijden: "Sommigen proberen zelfs met hun telefoon het geluid van het inchecken na te doen."

Beide deuren open

Het kuchscherm moet daar verandering in brengen. Het is een scherm van glas of plexiglas, dat wordt geplaatst naast de stoel van de chauffeur. In de bus wordt het voor de passagiers eenrichtingsverkeer. Vooraan stap je in en via de achterdeur stap je uit. Dat beide deuren opengaan, leidt ook tot meer ventilatie in de bus.

Van der Mark: "Je zit in een bus in een afgesloten ruimte. Je hebt wel airco, maar het allerbest is gewoon de deuren open. Dat gaan we dus nu ook doen."

Ook is het dan weer mogelijk om een kaartje te kopen bij de chauffeur.

Even gedag zeggen

Naast betere ventilatie ziet Kroezen nog een ander voordeel. "Ik vind het wel fijn, want dan kunnen we meer contact hebben met de passagiers."

Omdat de reizigers via de achterdeur instappen, zeggen ze vaak geen gedag. Kroezen: "Mensen durven ook minder te vragen. Bijvoorbeeld welke halte ze eruit moeten." Voor haar zou het scherm een uitkomst kunnen zijn: "Even groeten, even oogcontact en een bedankje aan het eind. Dat is het mooie van ons beroep en dat mis ik nu wel."

In september kun je de eerste bussen tegenkomen met een scherm voor de bestuurder. In oktober moeten alle bussen van een scherm zijn voorzien.