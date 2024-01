Vergeet de sneeuw, het is Nationale Tulpendag

Het is midwinter en de meeste bollenvelden zijn besneeuwd of liggen nog onder water. Toch is deze dag uitgeroepen tot Nationale Tulpendag en daarmee is het tulpenseizoen van start. Op het Museumplein in Amsterdam staan 200.000 tulpen en komt DJ Hardwell het seizoen openen. "Echt een happening" zegt bloemist Douwe Hoving uit Dalen. "Voor de tulpenbranche is dat echt de start van het seizoen."

Hoving werd geinspireerd door het evenement in Amsterdam, dat hij in het klein naar Dalen heeft gehaald. Met zo'n vijftien bakken met pluktulpen voor de deur vraagt hij zelf aandacht voor het tulpenseizoen. "In de natuur zijn ze er nog niet. In de kassen wordt de tulp gekweekt in gaasbakken. Dat maakt het mobiel voor de kweker, maar zo konden wij ook een paar van die bakken met tulpen meenemen. Dat laten we de mensen zelf plukken."

Besneeuwde tulpenpluktuin

De meeste bloemen in bollenvelden zijn vooral voor het kweken van nieuwe bollen en eindigen dus niet in de vaas. Bij de tulpenpluktuin in Beilen is wel een plukveldje, maar dat is zoals praktisch alle velden nog bedolven onder witte sneeuw. "Het begin is er, daar ergens onder de grond. Maar van bloemen is nog weinig te zien" bevestigt Ilse van der Gun. Toch is Nationale Tulpendag ook voor kwekers bijzonder. "Dan begint het wel een beetje te kriebelen natuurlijk. De dag zelf houdt niet veel extra's in, want hier moet het voor ons gebeuren en hier is nog niet veel te zien. Maar het is een mooie dag, ja leuk!"

De bollen gaan normaal in oktober of november de grond in. Door het natte najaar is dat een maand uitgesteld. "Hoe langer die erin zit hoe meer wortels die heeft aangemaakt, hoe steviger die staat en hoe meer die bol kan hebben. Maar dat hoeft niet per se gevolgen te hebben."

Sunlover en l'Amour

Ilse van der Gun merkt dat de belangstelling voor de tulpen toeneemt. Dit seizoen hebben ze een ruimte geopend om binnen workshops en uitleg te kunnen geven. Daarnaast plant ze elk jaar andere tulpensoorten en ze merkt dat die veel aandacht krijgen. "Je kijkt toch een beetje naar wat mensen die komen plukken aanspreekt. We hebben een dubbele, de Sunlover. En een leuke rooie karteltulp, l'Amour en verder staat er van alles tussen wat er vorig jaar ook al stond."