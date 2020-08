Kap van honderden aangetaste fijnsparren in bosgebieden van Assen

De letterzetter heeft onder de fijnsparren in de bosgebieden in en rond Assen fors huisgehouden. Daarom volgt komend najaar de kap van zo'n honderden dode fijnsparren.

De letterzetter is een donkerbruin kevertje dat door de droogte een flinke verwoesting heeft aangericht onder sparren. Dat komt in heel ons land steeds vaker voor, als gevolg van de aanhoudende droogte.

Oranje stip

In Assen heeft het kevertje toegeslagen op heel wat fijnsparren in het Asserbos, het Amelterbos, bij de Baggelhuizerplas en in het Bos- en Golfgebied Zeijerveen. Alle bomen die aangetast zijn krijgen deze maand een oranje stip.

Stichting Het Drentse Landschap beheert de bosgebieden in en rond Assen. Volgens rayonbeheerder Joop Hellinga is de verwoesting groter dan eerst werd gedacht. "We hadden vorig jaar het idee om nog wat meer van die fijnsparren te laten staan, en de zieke bomen er snel tussenuit te halen. Maar het is verder doorgeslagen en de aantasting is toch zo groot, dat er honderden fijnsparren gekapt moeten worden. Het heeft geen zin om die te laten staan. Ze zijn dood."

Een bedrijf zal deze bomen machinaal verwijderen. De bomenkap staat onder toezicht van Bosgroep Noordoost-Nederland. Volgens Het Drentse Landschap gebeurt dat op zo'n manier dat er weinig schade aan het bos ontstaat. Het werk start in oktober.

Einde sparrenbos

Volgens Hellinga zal de letterzetter door de aanhoudende droogte steeds verder oprukken, en zullen uiteindelijk alle sparren verdwijnen. "De meeste fijnsparren zullen we er nu uit moeten halen. We proberen ze nog wel een paar te laten staan. Maar blokken in het bos met alleen sparren ga je niet meer zien. Het is het einde van de monocultuur. Met een toekomstbestendig bos moet je toch naar een gemengd bosgebied. Want behalve de letterzetter die sparren aantast, heb je veel meer ziekte, zoals ook de estaksterfte. Je moet dus gevarieerde bomen hebben", vertelt Hellinga.

Herplant na het kappen van de fijnsparren is volgens Hellinga trouwens niet meteen aan de orde. "Meestal komt er automatisch weer wat op, want het bos is één grote zaadbank. Dus volop kans voor jonge boompjes. Maar is dat niet het geval, dan gaan we bijplanten."

Ook groot onderhoud

Behalve het kappen van de dode fijnsparren, komt er dit najaar volgens Het Drentse Landschap en de gemeente ook een grote onderhoudsronde in de Asser bosgebieden. Daarbij worden ook dood hout en overhangende takken verwijderd. De maatregelen zijn volgens de instanties nodig om bezoekers straks weer veilig door de Asser natuur te kunnen laten wandelen en fietsen.