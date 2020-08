Nieuwe buitenboordmotor gevonden voor kinderen: 'Ze zijn helemaal euforisch'

Slechts een paar dagen nadat de buitenboordmotor van een groepje kinderen uit Hoogeveen werd gestolen, is er al een oplossing. Er is een nieuwe motor gevonden, vertelt Suzanne Blok.

Blok woont aan De Waring in Hoogeveen. Samen met een aantal ouders kocht ze een bootje voor de kinderen in de straat. Dat bootje moest voor vertier zorgen, nu veel leuke zomervakantieplannen vanwege het coronavirus niet doorgingen. Maar vrijdagochtend bleek de buitenboordmotor te zijn gestolen. De kinderen zaten in zaken en as.

Tot vandaag. "De kinderen zijn nu helemaal euforisch", vertelt Blok. "Een man uit Utrecht heeft al jaren een oude motor in z'n schuur liggen. Hij las het bericht van RTV Drenthe en besloot dat wij 'm mogen hebben", zegt ze. "De motor is wel oud en heeft een onderhoudsbeurt nodig, maar dat is geen probleem." Eind deze week gaan ze met z'n allen in een gehuurd busje de buitenboordmotor ophalen.

'Deze actie maakt veel goed'

Blok is blij voor de kinderen. Volgens haar schaadde de diefstal het vertrouwen van de 10- en 11-jarige kinderen in volwassenen toch een beetje. "Dan maakt zo'n actie van die meneer uit Utrecht een hele hoop goed."

Om te voorkomen dat de motor in de toekomst makkelijk opnieuw gestolen kan worden, gaan ze 'm elke avond van de boot halen. "Of we verzinnen iets waardoor je de buitenboordmotor er niet zomaar af kan halen", aldus Blok.

Lees ook: