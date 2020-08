Half jaar cel voor 'steun en toeverlaat' die familie en vriendin besteelt

De zaak diende in de rechtbank in Assen (Rechten: ANP / Catrinus van der Veen)

"Een dame met de empathie van een ijsblokje." Zo omschreef de officier van justitie een 48-jarige vrouw uit Assen die sieraden, een tv en een jacuzzi van haar ex-schoonfamilie en een vriendin heeft gestolen vandaag in de rechtbank in Assen. De vrouw, die volgens de aanklaagster 'misselijkmakend berekenend' te werk ging, werd veroordeeld tot een half jaar gevangenisstraf (drie maanden voorwaardelijk).

Tussen 2016 en eind vorig jaar bestal de 48-jarige Assense eerst een goede vriendin en daarna haar voormalige schoonfamilie, terwijl die toen in een emotioneel zware tijd zaten. "Ze presenteerde zich als steun in de moeilijke tijd, maar ondertussen stal ze. Erg doortrapt", aldus de officier.

Terwijl de gedupeerden en hun families naar de rechtbank waren gekomen om de strafzaak te volgen, schitterde de Assense door afwezigheid.

Hond uitlaten

In 2016 werd de man van een vriendin van haar uit Assen ernstig ziek. Omdat hij de hond niet meer zelf kon uitlaten en haar vriendin dagelijks werkte, bood de Assense aan de hond uit te laten. Nadat de man overleden was, ontdekte de vriendin van de Assense dat de gouden ketting en armband die ze van haar vader had gekregen weg waren. De verdachte hielp mee zoeken, maar de sieraden kwamen nooit terug.

Vorig jaar deden haar ex-schoonzus en -ouders aangifte tegen haar. Sinds 2017 had de Assense een relatie met hun broer en zoon. Ze wierp zich ook hier op als steun en toeverlaat toen deze man eveneens ziek werd. Nadat hij afgelopen najaar overleed, verdwenen er een fiets, een tv, condoleancekaarten, een opblaasbare jacuzzi en een cd-box van André Hazes uit zijn huis in Tynaarlo. Bij zijn beide ouders in Tynaarlo en Zuidlaren verdwenen gouden sieraden, waaronder een ketting, een armband en een trouwring.

Sieraden omgesmolten

Uit politieonderzoek bleek dat de Assense alle gestolen sieraden met een waarde van een paar duizend euro naar een lommerd had gebracht. Ze kreeg er ruim 200 euro voor. Omdat ze de spullen die ze in bewaring had gegeven niet meer ophaalde, is alles inmiddels omgesmolten.

De gedupeerde families in de rechtszaal reageerden vol ongeloof en afschuw op de kleine bedragen die de vrouw had gekregen voor de sieraden die voor hen zoveel waarde hadden. Begin februari werd de Assense opgepakt. Toen de politie haar confronteerde met het onderzoek, bekende ze alles en barstte ze in tranen uit en zei de dat ze hulp wilde.

Misbruik van vertrouwen

De vrouw is al vier keer eerder veroordeeld voor diefstallen en verduistering. Tussen 2015 en 2017 was ze in behandeling voor haar psychische problemen, maar de politierechter concludeerde vandaag dat dat kennelijk niets had geholpen, omdat ze gewoon doorging.

"Ze heeft uw vertrouwen op een heel slinkse en grove manier geschonden", zei ze tegen de geëmotioneerde gedupeerden in de zaal. Behalve een celstraf krijgt de vrouw reclasseringstoezicht en moet ze aan haar vroegere vriendin en haar voormalige schoonfamilie in totaal ruim 5.000 euro schadevergoeding betalen.

