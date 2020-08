Kunstenares (21) houdt 'Troep onder de loep'

"Er zijn veel dingen die we als troep zien, maar die eigenlijk heel mooi zijn. Denk aan afval van de bomenkap of schroot. Ooit waren het hele waardevolle dingen, naar nu wordt het afgedaan als troep."

Verspilling

In de expositie speelt ook voedselverspilling een belangrijke rol. Babet onderzocht wat mensen allemaal weggooien. Daarvoor ging ze langs de deuren en vroeg ze of ze in de groene container mocht kijken. "Ik heb een aantal weken lang verschillende containers in de gaten gehouden. Dat heb ik vastgelegd in een aantal beelden om de mensen te confronteren met hetgeen ze weggooien." De afbeeldingen zijn groot afgedrukt en hangen nu boven drie groene containers in de expositieruimte.

Er zijn veel dingen die we als troep zien maar die eigenlijk heel mooi zijn." Babet Lubbersen - Eerstejaars student Hogeschool voor de Kunsten

Verrast

Het CBK in Emmen is erg blij met het werk van de jonge kunstenares. En het is best bijzonder volgens Suze van der Ster van het CBK in Emmen. Het gebeurt namelijk niet vaak dat eerstejaars studenten hun werk op deze manier presenteren.

"Babet belde mij en zei: ik zit vanwege de corona thuis bij mijn ouders en heb hier in de regio prachtige projecten gedaan, kan ik die misschien laten zien?" Suze en haar collega's hoefden niet lang na te denken en boden Babet een podium in het lab, op de bovenverdieping van het CBK. "Dit is een fantastisch project om hier te laten zien."

Stof tot nadenken

Babet heeft inmiddels al veel positieve reacties gekregen op Instagram, want ook daar laat de jonge kunstenares haar werk zien. Maar natuurlijk hoopt ze dat ook de expositie in Emmen een hoop bezoekers gaat trekken. En dat haar boodschap wordt overgebracht: "Het lijkt me heel mooi als de mensen het mee naar huis nemen en wie weet gaan ze er ook echt wel wat mee doen!", besluit ze.

De expositie is tot en met 20 september te zien bij het CBK in De Fabriek in Emmen.