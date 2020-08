Voortgezet onderwijs zet zich met coronamaatregelen schrap voor nieuw schooljaar

Hoe bereiden de scholen in het voortgezet onderwijs zich, met alle ongemakken die het coronavirus met zich meebrengt, voor op een nieuw schooljaar? "De zorgplicht is te allen tijden belangrijker dan de leerplicht."

Op het Hondsrug College zijn de hallen, lokalen en gemeenschappelijke ruimtes al helemaal ingericht volgens de coronamaatregelen. "Dat betekent dat we alles hebben ingericht volgens de RIVM-richtlijnen en looppaden hebben uitgestippeld, waarbij we zo goed mogelijk proberen om voldoende afstand tussen leerlingen en docenten te waarborgen", legt schoolbestuurder Rolf Mulder uit.

De school heeft ook op ventilatie- en hygiënemogelijkheden geanticipeerd, al beseft Mulder dat het een heel karwei zal worden om alles in de praktijk soepel te laten verlopen. "Qua ventilatie zal hier nog wel wat moeten gebeuren voordat alles aan alle voorschriften voldoet, maar dat vereist ook een zware investering en dat lukt op deze korte termijn niet. Dus het zal tot die tijd een kwestie worden van ramen en deuren wat meer open houden."

Mocht er ondanks alle voorzorgsmaatregelen toch een corona-uitbraak op het Hondsrug College komen, dan is het volgens Mulder heel simpel: "De zorgplicht is te allen tijden belangrijker dan de leerplicht. Dus als het moet schakelen we zo weer terug naar online onderwijs, daar liggen allemaal protocollen voor klaar. Als het moet is dat allemaal binnen één of twee dagen geregeld, maar we hopen natuurlijk dat het niet nodig is."

Coronaproof maken van schoolgebouw

Ook op De Nieuwe Veste in Coevorden wordt het schoolgebouw klaargestoomd voor een nieuw schooljaar. Greetje Sulimma, sectordirecteur van de school, is blij dat vanuit alle geledingen is meegedacht om de school aan de Van Heeckerenlaan zo coronaproof mogelijk te maken. Net als op het Hondsrug College zijn ook de standaardmaatregelen, zoals looproutes en desinfectiegel bij de ingang, in Coevorden doorgevoerd.

"Dat Coevorden een van de eerste locaties in ons land was waar het coronavirus opdook, is achteraf is ons voordeel geweest. Daardoor werden we gedwongen om al snel over maatregelen na te denken. Omdat je weet welke paden je moet bewandelen, konden we steeds snel schakelen om de boel up-to-date te houden", vertelt Sulimma.

Communicatie

Een van de dingen die De Nieuwe Veste hoog aangeschreven had staan, was een frequente en duidelijke communicatie over de stand van zaken naar de leerlingen en hun ouders. "Waar zijn we op school mee bezig en waar moet iedereen rekening mee houden? Het zijn vragen die bijna per week veranderden." Ondanks dat De Nieuwe Veste de zaken tijdens de coronacrisis goed op orde had, moest er ook op de school met circa 1.200 leerlingen flink gepuzzeld worden richting het nieuwe schooljaar.

"Wat is nodig in welk lokaal? En hoe zorgen we ervoor dat onze docenten zich zo weinig mogelijk hoeven te verplaatsen?", somt Sulimma twee vraagstukken op. Bovendien merkte ze de voorbije weken dat jongeren wat laconieker met de coronamaatregelen omsprongen. "Het zal een heel karwei worden om zo'n doelgroep er toch echt bewust van te maken hoe belangrijk is om de regels na te leven. Ik snap het wel, want bij de sportclubs zijn de regels bijvoorbeeld weer anders."

Desondanks heeft ze er vertrouwen in dat dit goedkomt. "We hebben onderling ook veel contact met andere scholen, dat helpt ontzettend mee om alles op de juiste manier te benaderen", besluit ze.

