Kans op gladheid in Drenthe, KNMI geeft code geel af

Geen ijzel

Het is trouwens geen ijzel wat er valt. RTV Drenthe-weerman Hans Nienhuis legt uit: "Want de temperatuur van de lucht is volledig boven het vriespunt. Het is de grond die onder het vriespunt is, waardoor de regen wel vast kan vriezen. Weerkundig is het daardoor net iets anders dan ijzel. Het effect is wel gelijk, maar de oorzaak is net iets anders."