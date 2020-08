Drugslab Nijeveen was 'grootste cocaïnewasserij ooit', 16 aanhoudingen

Bij de inval in de Nijeveense manege afgelopen vrijdag is volgens de politie de grootste cocaïnewasserij ooit opgerold. Er zijn zestien personen aangehouden. Eén van de aangehouden personen is de eigenaar van de manege.

Na de inval van afgelopen vrijdag had de Landelijke Faciliteit Ondersteuning Ontmantelen (LFO) van de politie drie dagen de tijd nodig om het chemische proces te stoppen en het materiaal af te voeren. Volgens een schatting van de LFO was het laboratorium geschikt om 150 tot 200 kilo cocaïne per dag te produceren. Dat staat gelijk aan een straatwaarde van tussen de 4,5 en 6 miljoen euro.

Naast de inval in Nijeveen waren er ook invallen in Elshout en Apeldoorn. In Apeldoorn is ook nog een zeventiende persoon aangehouden. Van de verdachten zijn er drie met de Nederlandse nationaliteit (een van deze verdachten had tevens de Colombiaanse nationaliteit), één met de Turkse nationaliteit en dertien met de Colombiaanse nationaliteit. Zij worden morgen en donderdag voorgeleid aan de rechter-commissaris, die bepaalt of ze langer vast blijven zitten.

Politie Landelijke Eenheid - Grootste Nederlandse cocaïnewasserij ooit ontmanteld

