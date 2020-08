In Nijeveen is vrijdag de grootste cocaïnewasserij van Nederland opgerold. Daarnaast zijn er invallen gedaan in het Brabantse Elshout en in Apeldoorn. Er zijn daarbij in totaal zeventien personen aangehouden.

Rechercheurs vonden tienduizenden liters aan chemicaliën, ook troffen ze zo'n 100 kilo cocaïnebase aan. In Apeldoorn troffen zij zo'n 120.000 kilo dragermateriaal.

Waar wat is een cocaïnewasserij eigenlijk? Er wordt in ieder geval geen drugs geproduceerd, want de drugs zijn er al. In een cocaïnewasserij wordt cocaïne uit dragermateriaal gehaald, zoals kleding of shampoo.

Criminelen verstoppen de cocaïne in deze producten, maar om het te verkopen moet dit proces worden teruggedraaid. Hoe dat in zijn werk gaat in een cocaïnewasserij, dat leggen de collega's van Omroep Brabant uit in een korte video.

Dit gebeurt er in een cocaïnewasserij