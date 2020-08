Andries Ophof vertrekt bij RTV Drenthe

Ophof begon in januari 1996 bij de Drentse omroep als radioverslaggever. In de jaren die volgden werd hij ook tv-verslaggever en presentator. Ophof presenteerde onder meer Drenthe Nu, Drents Diep en Ondernemen in Drenthe. Bovendien was hij enkele jaren te zien in het populaire TV Drenthe-programma De Trektocht en maakte hij verkiezingsuitzendingen. Daarnaast maakte hij ook reportages in Srebrenica, China en Indonesië.

"RTV Drenthe heeft mij in de 24,5 jaar de mogelijkheid gegeven om mij te ontwikkelen, leuke dingen te doen en nieuwe dingen te leren", reageert hij. "Het maakte mij nooit uit voor welk medium ik aan het werk was. Allebei tegelijk was geen probleem. Nu is dat heel normaal, toen niet."

'Ambassadeur van de omroep'

Directeur/hoofdredacteur Dink Binnendijk is vol lof over Andries Ophof. "Andries heeft in de afgelopen jaren een belangrijke rol gespeeld in het verder professionaliseren van RTV Drenthe. Met zijn ervaring, vakmanschap en grote kennis van onze provincie is hij van grote waarde geweest voor onze omroep. Andries is een veelzijdig journalist, een loyale collega, maar vooral ook een fijn mens. Ik dank Andries voor al zijn inzet en betrokkenheid voor RTV Drenthe. Hij was een ware ambassadeur van onze omroep en ik wens hem veel succes met zijn nieuwe uitdaging bij de WMD", aldus Binnendijk, die besluit met een knipoog. "Hij is alleen supporter van de verkeerde voetbalclub. Heerenveen is zijn cluppie, maar wie weet wordt hij verstandig en gaat hij straks wat vaker naar FC Emmen."

Bij de WMD krijgt Ophof te maken met dossiers op het gebied van water en landbouw. De afzwaaiend verslaggever heeft een verleden in de landbouw. Ophof deed de opleiding agrarische economie bij het Van Hall Instituut in Groningen.

De afgelopen 25 jaar heeft Andries Ophof veel reportages gemaakt en ook verschillende programma's gepresenteerd. Hieronder een kort overzicht daarvan.