Vier jaar cel geëist voor brand pizzeria in Roden

Tegen de voormalige eigenaar van pizzeria La Milano in Roden heeft het Openbaar Ministerie vanochtend vier jaar gevangenisstraf geëist vanwege de brand die de zaak op 15 maart in de as legde. Ook zijn handlanger, die de brand daadwerkelijk aanstak, hoorde vier jaar cel eisen.

Ook wil de officier van justitie dat de mannen van 38 en 23 jaar uit Zoetermeer 56.000 euro schadevergoeding betalen aan de eigenaar van het pand.

Door de brand in de vroege ochtend van 15 maart raakte ook een naastgelegen pand flink beschadigd. Het lukte de brandweer om te voorkomen dat het vuur oversloeg naar een ander pand naast de pizzeria. Daarin lag een gezin met een jong kind te slapen, dat moest uit voorzorg naar buiten. Brandweerlieden zeiden achteraf dat ze geen tien minuten later hadden moeten komen, want dan was ook dit huis verwoest geweest.

Verzekeringsgeld opstrijken

De 38-jarige eigenaar van de pizzeria had financiële problemen. Hij heeft, naast zijn zaak aan het Julianaplein in Roden, nog een garagebedrijf in Zoetermeer. De pizzeria liep niet goed en hij wilde van zijn huurcontract af. Maar dat was in 2019 net stilzwijgend verlengd. De man had eerder moeten opzeggen, liet de eigenaar van het pand hem weten.

Een 23-jarige vriend en plaatsgenoot van de pizzeria-eigenaar kwam naar eigen zeggen met het plan om brand te stichten. Het plan was 'een beetje brand', alleen aan de voorgevel, vertelde hij bij de politie. De schade zouden de mannen dan claimen bij de verzekering. Ze hoopten op 10.000 euro.

Via de brievenbus

In de nacht van 15 maart reden de twee met twee flesjes benzine uit het garagebedrijf van de oudste verdachte vanuit Zoetermeer naar Roden. Daar stichtte de jongste Zoetermeerder brand via de brievenbus in de voordeur. Dat bleek te zijn vastgelegd door een bewakingscamera van een overbuurman.

Uit afgeluisterde telefoongesprekken tussen beide verdachten kon de politie opmaken dat zij met de brand te maken hadden. Eind april en begin mei werden ze aangehouden. Hoewel ze eerst zeiden dat ze er niks mee te maken hadden, bekenden ze twee uiteindelijk toch.

De pizzeria-eigenaar vertelde in de rechtszaak dat hij er eigenlijk niet achter stond en boos was op zijn 23-jarige vriend, maar dat geloofde de officier van justitie niet. Volgens haar blijkt uit al het bewijs dat de brand een gezamenlijk plan was en zijn beide mannen even schuldig.

'Pensioenvoorziening verwoest'

De eigenaar van het pand in Roden is zwaar gedupeerd, want de verhuur ervan was de pensioenvoorzieningen voor hem en zijn vrouw. Inmiddels maakt hij plannen voor herbouw.

