19 nieuwe coronabesmettingen afgelopen week in Drenthe

In Drenthe zijn in de afgelopen week 19 nieuwe besmettingen van het coronavirus geconstateerd. Dat is het laagste aantal van Nederland. Het totaal aantal mensen in Drenthe waarbij het virus is geconstateerd komt daarmee op 575.

Dat blijkt uit de laatste cijfers van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Er zijn geen nieuwe ziekenhuisopnames en ook zijn er geen nieuwe mensen overleden aan het virus.

Het aantal besmettingen in Drenthe per 100.000 inwoners is 2,2. Ook dat is nog steeds het laagste aantal van Nederland. Van de nieuwe besmettingen zijn er negen in Hoogeveen, vier in Emmen, drie in Assen, twee in Midden-Drenthe en één in Tynaarlo.

Landelijk

De afgelopen week hebben 4036 mensen te horen gekregen dat zij besmet zijn met het nieuwe coronavirus, ruim de helft meer dan een week eerder. De voorgaande week kregen 2588 mensen een positieve testuitslag.

Negen coronapatiënten zijn afgelopen week overleden. Dat waren er een week eerder nog zes. Het aantal ziekenhuisopnames lag wel lager, 38 tegen 44 een week eerder.

Dat de ziekenhuizen niet sneller volstromen, komt volgens Van Dissel mede doordat momenteel vooral jongeren het virus oplopen. Zij lopen minder risico om ernstig ziek te worden dan ouderen, die juist tijdens de eerste coronagolf dit voorjaar vaak werden getroffen.

Besmettelijke personen

Behalve de positief geteste personen geeft het RIVM ook een schatting van het aantal besmettelijke personen. Dit zijn mensen die op dit moment besmet zijn en dus het virus zouden kunnen overdragen, maar nog niet getest zijn. Volgens het RIVM is ook het aantal nieuwe besmettelijke personen verdubbeld ten opzichte van vorige week. In heel Nederlands zijn er nu 32.451 zogenoemde besmettelijke personen. Vorige week waren het er meer dan 16.000.

Het aantal is dus wel een schatting, benadrukt het RIVM. Misschien zijn er bijna 19.000 besmettelijke personen, maar het zou ook kunnen gaan om meer dan 47.000.

Half juli telde Nederland circa 7000 besmettelijke personen en begin juli waren het er ongeveer 3000. "Als iemand het coronavirus oploopt, dan is deze persoon een tijd lang besmettelijk voor anderen. Hoelang dit duurt verschilt van persoon tot persoon", leg het RIVM uit.

Reproductiegetal

Het landelijke reproductiegetal stijgt ook weer verder. Het reproductiegetal staat sinds 7 augustus op 1,59. Dat was lange tijd 1,2. Bij een reproductiegetal van 1,2 zorgen 100 coronapatiënten ervoor dat 120 anderen de ziekte oplopen, en die besmetten op hun beurt 144 mensen. Stijgt het getal, dan breidt het virus zich uit. Komt het getal onder de 1, dan dooft het virus uit.