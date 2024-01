Rode luchten kondigen weersomslag aan, stormachtige dagen voor de boeg

De luchten boven Drenthe kleurden vanochtend rood, paars, oranje en alles daar tussenin. Onder meer fotograaf Hans Buls stuurde een indrukwekkende foto naar de redactie van RTV Drenthe met daarbij de tekst: "Ochtendrood brengt water in de sloot. De voorbode van storm Isha die er aan komt".

En die rode luchten zijn inderdaad de voorbode van een flinke weersomslag. Na een winterse periode kunnen we ons nu gaan opmaken voor een paar stormachtige dagen. RTV Drenthe weerman Hans Nienhuis: "Er staat ons een herfstige week te wachten!"

Code geel vanwege windstoten

Waar in de ochtend nog code geel van kracht was vanwege gladheid, geldt vanaf komende nacht code geel in Drenthe vanwege de kans op zware windstoten. "Vanmiddag is er al een toenemende wind, maar het blijft wel droog. Maar dat is de stilte voor de storm", zegt Nienhuis. "Komende nacht en ook morgenvroeg hebben we te maken met een krachtige tot harde zuidwestelijke wind. Die kan windkracht zes tot zeven bereiken met ook kans op zware windstoten. Het gaat daarbij ook nog eens regenen, dus dat wordt een geweldige ochtendspits", aldus de weerman van RTV Drenthe.

Morgenmiddag neemt de wind iets af en met af en toe een klein beetje zon tussen de buien door, dat maakt het weerbeeld iets vriendelijker.

Tweede storing

Maar dinsdag komt er een nieuwe storing. "Die gaat opnieuw wind brengen, die is hard tot misschien wel stormachtig zelfs en opnieuw zijn er zware windstoten mogelijk", zegt Hans Nienhuis. Vanaf vandaag loopt de temperatuur ook flink op. "En de komende dagen krijgen we echt een temperatuursbult, met een graad of elf in de nacht naar de woensdag. Die dag daalt de temperatuur dan weer langzaam. De wind neemt dan af en het wordt iets droger."